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Davutoğlu: Çin aşısına güvenle bakamıyorum

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'den gelen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına güvenmediğini söyledi.
Davutoğlu: Çin aşısına güvenle bakamıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'den gelen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına güvenmediğini söyledi.

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Bilimsel çalışmaya karşı tez de üretilebilir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde, hele devletin kurumu bir aşı üretmişse ona karşı eleştiri getirme şansın olmadığı yerlerde, o aşının kendisinin test edilmesi de zorlaşır. Bu açıdan Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke." dedi.

Davutoğlu, "Türkiye’deki iktidar sağlık sorununu da, sağlığın yol açtığı bu ekonomi konularını son derece kötü yönetiyor. Şeffaf değil, veriler güvenilir değil. Tarih veriyor işlemiyor. Tepki geldiğinde BionTech aşısına da bakacaklarını söylüyor. Nedense Çin’e dönük kayırmacı bir yaklaşım var." diye konuştu. 

Davutoğlu, "Türkiye gibi önemli ve merkez bir ülkenin bütün küresel güçlerle iyi ilişkiler geliştirmesini zaruri olarak görüyorum. ABD müttefik ilişkileri, AB standartlarında demokrasi ilişkileri, Rusya’yla komşu ilişkileri, Çin’le Asya stratejisi bağlamındaki ilişkiler aynı anda geliştirilebilir.  Bunda hiçbir sorun yok. Demokratik bir model içinde mi yönetilmek istiyorsunuz, yoksa otoriter rejimler mi?" ifadesini kullandı. 

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