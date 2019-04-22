Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı kurumu toplumun en az yarısı ile psikolojik kopuş yaşıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığını" ifade etti. Davutoğlu ayrıca partili Cumhurbaşkanı uygulamasının yeniden değerlendirilmesini de istedi.

Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. Davutoğlu açıklamasında “Demokratik başkanlık sistemlerinde gözlendiği gibi Cumhurbaşkanının parti üyeliğine sahip olması bir sorun teşkil etmemekle birlikte genel başkanlık görevinin de aynı kişi tarafından yürütülmesi hem devlet işleyişi hem parti kurumsallaşması açısından sakıncalar doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçim ortamının gerektirdiği yoğun ve çoğu zaman da sert siyasi polemiklere girmek durumunda kalması, devlet geleneğimiz içinde toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır.”

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANI UYGULAMASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Partili cumhurbaşkanlığı uygulamasının mevcut Cumhurbaşkanının şahsından bağımsız olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığı görevlerinin bir arada yürütülmesinin doğurduğu sakıncalar giderilmelidir” dedi.

Davutoğlu’nun Facebook hesabından yaptığı paylaşım şöyle: