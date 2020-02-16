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Davutoğlu: İçinden çıktığımız partilerin devamı değiliz

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Davutoğlu: İçinden çıktığımız partilerin devamı değiliz
Davutoğlu: İçinden çıktığımız partilerin devamı değiliz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmiş partilerinin devamı olmadıklarını ifade ederken, geçmişte parti içinde söylediklerine kulak tıkandığını aktardı.

Gelecek Partisi’nin Küçükçekmece ilçesindeki İstanbul il başkanlığı binası bugün partililerin katılımıyla açıldı.

Partililere seslenen Davutoğlu, bu haftanın özel bir hafta olduğunu, cemrenin önce havaya, sonra da suya ve toprağa düşeceğini dile getirdi.

“İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir” diyen Davutoğlu, kendi partilerinin halka heyecan ve enerji vereceğini dile getirdi.Gelecek Partisi lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ümit yolculuğunda yollar tıkandığında, istikamet şaşıldığında, değerler çiğnendiğinde, ilkeler gözardı edildiğinde samimiyetle düzeltmeye çalıştık. Hepiniz şahitsiniz. Nefsimizle hareket etmedik, makamları bırakmak gerektiğinde bıraktık, dostça konuşmak gerektiğinde konuştuk, kapalı kapılar arkasında en doğru sözleri en yetkili kişilere söylemek gerektiğinde söyledik. Hiçbir zaman kalbimizde bir şey saklamadık, ikili dil kullanmadık. Bir yerde bir türlü, başka yerde başka türlü konuşmadık. Yüreğimizden konuştuk. Ülke bunalıma girmesin diye makamları terk ettik.

‘Eski partilerin devamı değiliz’

Sözlerinin boşlukta kaldığını aktaran Davutoğlu, 22 Nisan 2019’da manifesto açıkladıklarını, bir tek kişinin çıkıp da “Bu manifestoda yanlış şeyler söyleniyor” diyemediğini kaydetti.

Gelecek partisi lideri, parti kurulurken “Bu korku ikliminde parti kuramaz” ve “Onlar yalnız” dendiğini ama 152 kişiyle yola çıktıklarını aktardı. Davutoğlu, “Parti kurmak, siyasi hareketle yola çıkmak yürek işidir, zihin işidir. Hırs, intikam, çıkar ve hesap işi değildir” dedi.

Gelecek partisi lideri, “Sizler eski partinizini devamısınız” dendiğini dile getirerek, geçmişi reddetmediklerini ancak yeni bir geleceğe yürüyen ‘gelecek öncüleri’ olduğunu aktardı. Davutoğlu, “Hepimiz FETÖ’ye karşıyız. Gelecek Partisi, bu ülkenin kaderini mahkum etmek isteyen ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister Pelikan olsun… Kim olursa olsun, onların karşısında çelik bir iradeyle duracağız” diye konuştu.

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