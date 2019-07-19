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Davutoğlu konuştu, Sputnik susturdu; Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son verildi

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Gazeteci Yavuz Oğhan, Sputnik ve RS FM'de programlarının bitirildiğini açıkladı
Davutoğlu konuştu, Sputnik susturdu; Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son verildi

Gazeteci Yavuz Oğhan, Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarının bitirildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Oğhan, YouTube kanalı 'bidebunuizle'de dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk etmelerinin ardından Sputnik'in programlarını sonlandırdığını açıkladı. Oğhan ayrıca,  İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte yaptığı "söylemesibizden" programının da artık RS FM’de yayınlanmayacağını açıkladı.

T24'ün konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığı Sputnik Türkiye yöneticileri açıklama ve yorum talebine yanıt vermedi. 

Davutoğlu: Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yaşananlara ilişkin, "Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiçbir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız" yorumunda bulundu. 

Sputnik-RS operasyonu, üç gazetecinin Yavuz Oğhan'a ait bidebunuizle adlı Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye rakip bir parti kurma hazırlığında olan eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nu dün (18 Temmuz Perşembe) konuk etmelerinin ardından gelişti.

“Türkiye’de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz"

Yavuz Oğhan da, Twitter'daki kişisel hesabından paylaştığı mesajda operasyonu, Davutoğlu programıyla ilişkilendirdi. Oğhan, gelişmeyi, “Türkiye’de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile @makifbeki ve @ismailsaymaz la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil” sözleriyle duyurdu.

Akif Beki: Bu kaçıncı kovulmam!

"Söylemesibizden" programını Yavuz Oğhan ve İsmail Saymaz'la birlikte yapan Akif Beki programın bitirilmesiyle ilgili T24'e açıklama yaptı. Beki, "İlk kez kovulmadım, bu kaçıncı kavulmam. Türkiye şartlarında şaşırtıcı bir karar değil. Sputnik yönetiminin kendi kendine aldığı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Size SETA raporu diyeyim gerisini siz anlayın" dedi.

İsmail Saymaz: SETA raporunun “gereği” yapıldı

İşlerine son verilmeleriyle ilgili sosyam medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz, "SETA raporunun 'gereği' yapıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile söyleşi yaptığımız için RS FM, Yavuz Oğhan ve Akif Beki ile birlikte hazırladığımız ‘Söylemesi Bizden’ programını sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 3 yıldır yaptığımız en kapsamlı yayın demişti

Eski Başbakan Davutoğlu, Bi De Bunu İzle programında Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'ye "Son üç yıl içinde bu ilk defa kapsamlı bir yayın. Çünkü mesela referandum öncesinde, yeni Anayasa paketi ile ilgili görüşlerimi anlatabilmek ve bazı kaygılarımı ifade edebilmek için doğrudan, dolaylı televizyon kanallarına çok girişimde bulundum. Biraz da 15 Temmuz'un etkisi içerisinde hiç kimse olumlu cevap veremedi. Vermedi demiyorum ama veremediler" demişti.

SETA raporu “Söylemesi Bizden” programına dikkat çekmişti

Hükümete yakınlığıyla bilinen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı ‘rapor’da gazetecileri fişleme niteliği taşıyan izleme paylaşımlarını bir araya getirerek yayımlamıştı. Raporda Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin "RS FM’de 'Söylemesi Bizden' adlı programı sunduğu" hatırlatılmıştı.

RS FM kimin radyosu?

Sputnik haber sitesi gibi RS FM (Rusya'nın Sesi Radyosu) de Rusya'ya ait. Sputnik Türkiye, Rusya Devlet Başkanı’nın 2013 yılındaki kararıyla kurulan ve Rus hükümetine ait Rossiya Sevodnya haber ajansına bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Rusya'nın 'dışarı yayın yapan' haber ajansı olarak nitelendirilen Sputnik Türkiye'ye erişim, Türkiye ile Rusya'nın 'uçak krizi' yaşadığı dönemde engellenmişti. Sputnik Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelerek ikili ilişkilerde 'yumuşama sinyali' vermesinin ardından yeniden okuyucular tarafından erişilebilir olmuştu. Türkiye'de 6 yıldır yayın yapan RS FM, SETA raporuna da girmişti.

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