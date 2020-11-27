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Davutoğlu: Kovid-19 testim pozitif çıktı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.
Davutoğlu: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel durumunun iyi olduğunu belirten Davutoğlu, "Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.

 

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