  • BIST 106.805
  • Altın 269,202
  • Dolar 5,6889
  • Euro 6,3007
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Davutoğlu “Takım bir bütün haline geldi’’

» »
Davutoğlu “Takım bir bütün haline geldi’’
Davutoğlu “Takım bir bütün haline geldi’’

Alınan başarılı sonuçlardan sonra yüzü gülen Baf Ülkü Yurdu’nda teknik patron Gökmen Davutoğlu, takımın bulunduğu konum ve birliktelikten memnun. Yerlisi-yabancısı takımın bir bütün haline geldiğini, kimsenin kimseyi küçük görmediğini ve birlikte savaşarak, hak ederek bu galibiyetlere imza attıklarının altını çizdi. Moral ve motivasyonun takımda üst düzeyde olduğunu, çok kalite bir takıma karşı mücadele edeceklerini, rakiplerinin yaralı olmasından dolayı bu karşılaşmaya yüksek konsantrasyon ile çıkacağını düşündüğünü, hedeflerinin puan yada puanlar kazanmak olduğunu belirtti.

Kadroda yer alan oyuncuların çok özverili olduğunu, takım için ellerinden geleni artlarına koymadıklarını vurgulayan Davutoğlu, kadroda yeterli sayıda oyuncu olmadığını ve özellikle sakat-cezalı oyuncuların varlığında sıkıntılar çektilerini, eğer imkanlar el verirse birkaç oyuncuyu devre arasında kadroya katmayı umduğunu belirtti.

Sponsorsuz olarak yola devam eden ender takımlarından biri olduklarını belirten Davutoğlu, yönetim kurulu ve başkanın çok çalıştığını, oyuncuların ödemelerini zamanında gerçekleştirdiklerini ve büyük bir yükü kaldırdıklarını belirtti.

Baf Ülkü Yurdu’nun çok önemli bir camia olduğunu, çok sayıda taraftara sahip olan ve kenetlendiğinde büyük bir güç haline gelen taraftarların maçlarda daha fazla yer almasını ve takımı desteklemesini dileyerek sözlerine son verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Çetin’den İade-İ Ziyaret..!30 Ekim 2019 Çarşamba 19:51
  • Maradona, maçı tahttan izledi30 Ekim 2019 Çarşamba 19:14
  • Futbolculara tokat atan antrenöre rekor ceza28 Ekim 2019 Pazartesi 20:42
  • U-19 liginde geriye düşen takıma antrenörden sıra dayağı!25 Ekim 2019 Cuma 19:01
  • Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu23 Ekim 2019 Çarşamba 21:08
  • Galatasaray Avrupa'da 282. kez sahne alıyor22 Ekim 2019 Salı 09:27
  • Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin16 Ekim 2019 Çarşamba 20:04
  • İtalya: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmasın15 Ekim 2019 Salı 19:04
  • Beşiktaş'ın konuğu Wolverhampton02 Ekim 2019 Çarşamba 09:39
  • Trabzonspor-Basel maçına İtalyan hakem01 Ekim 2019 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti