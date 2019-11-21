Davutoğlu “Takım bir bütün haline geldi’’

Alınan başarılı sonuçlardan sonra yüzü gülen Baf Ülkü Yurdu’nda teknik patron Gökmen Davutoğlu, takımın bulunduğu konum ve birliktelikten memnun. Yerlisi-yabancısı takımın bir bütün haline geldiğini, kimsenin kimseyi küçük görmediğini ve birlikte savaşarak, hak ederek bu galibiyetlere imza attıklarının altını çizdi. Moral ve motivasyonun takımda üst düzeyde olduğunu, çok kalite bir takıma karşı mücadele edeceklerini, rakiplerinin yaralı olmasından dolayı bu karşılaşmaya yüksek konsantrasyon ile çıkacağını düşündüğünü, hedeflerinin puan yada puanlar kazanmak olduğunu belirtti.

Kadroda yer alan oyuncuların çok özverili olduğunu, takım için ellerinden geleni artlarına koymadıklarını vurgulayan Davutoğlu, kadroda yeterli sayıda oyuncu olmadığını ve özellikle sakat-cezalı oyuncuların varlığında sıkıntılar çektilerini, eğer imkanlar el verirse birkaç oyuncuyu devre arasında kadroya katmayı umduğunu belirtti.

Sponsorsuz olarak yola devam eden ender takımlarından biri olduklarını belirten Davutoğlu, yönetim kurulu ve başkanın çok çalıştığını, oyuncuların ödemelerini zamanında gerçekleştirdiklerini ve büyük bir yükü kaldırdıklarını belirtti.

Baf Ülkü Yurdu’nun çok önemli bir camia olduğunu, çok sayıda taraftara sahip olan ve kenetlendiğinde büyük bir güç haline gelen taraftarların maçlarda daha fazla yer almasını ve takımı desteklemesini dileyerek sözlerine son verdi.