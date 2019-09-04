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Davutoğlu ve ekibine ihraç yolunun açıldığı MYK’da Erdoğan ne dedi?

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İhraç talebi AKP Parti Tüzüğü’nün 117. Maddesine dayanıyor
Davutoğlu ve ekibine ihraç yolunun açıldığı MYK’da Erdoğan ne dedi?

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK)  toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AKP'den kesin ihracı istendi. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ihraç konusunda hazırlığın önceden yapıldığını söyledi. Sarıkaya’nın yazısına göre, MYK’da Genel Sekreter Fatih Şahin, “Parti Tüzüğü’ne aykırı işlemde bulunan üyelerin tutum ve davranışları” ile ilgili gündem maddesi haline getirip MYK’ya sundu. Söz alanların ağırlıklı bölümü, parti kurma çabasındakilerin “tek hedefinin Erdoğan olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzatmayalım, tamam” diyerek karar aşamasına geçti.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Davutoğlu ve arkadaşları için talep edilen “kesin ihraç talebi” AK Parti Tüzüğü’nün 117’nci maddesine dayanıyor.

Gerekçesi ise bu maddenin 7. bendine yer alan “Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” hükmünü içeriyor.

Ancak dikkat çeken ihraç talebinin “tedbirli” olarak alınması...

Anlaşılan o ki AK Parti yönetimi, başlatılan ilçe ve il kongrelerinde Davutoğlu ve ekibinin faaliyette bulunmasını istememiş.

Çünkü tedbirli olması durumunda, karar kesinleşinceye kadar tüm parti faaliyetlerinden uzak tutulmaları, kongre salonlarına girememeleri gerekiyor”

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