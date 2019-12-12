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Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı

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Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı
Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı

İçişleri Bakanlığı’na yeni partisinin kuruluş başvurusunu yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partinin ilkelerini ve kurucu üyelerini yarın Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kurduğu yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi. Başvuruyu bakanlığa sunan heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski AKP milletvekilleri Feramuz Üstün ve Yeşim Karağ, eski Vali İzzettin Küçük ve AKP'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer aldı.

Davutoğlu’nun yarın Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni parti hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak partinin adının "Gelecek Partisi” olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Davutoğlu’nun yarın yapmayı planladığı basın toplantısında, “Partinin ilkelerini açıklayacağını ve kurucu üyeler hakkında bilgi vereceğini” aktardı. “Parti kurma çalışmalarının son aşamaya geldiğini” belirten söz konusu kaynak, kurucuların parti tüzüğünde son değişiklikleri yaptığı bilgisini verdi.

Davutoğlu Eylül'de AKP'den istifa etmişti

2014-2016 yılları arasında AKP'nin genel başkanlığını yürüten ve başbakanlık görevinde bulunan Ahmet Davutoğlu, 13 Eylül'de AKP'den istifa etmişti. Yaptığı açıklamada, "AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl, parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti” diyen Davutoğlu genel başkanlığı bırakmasının ardından partiye ilişkin eleştirileri dile getirdiği ancak önerilerinin karşılık bulmadığını ifade etmişti. Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

 

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