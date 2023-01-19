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Davutoğlu: Yolsuzluk iddiası için araştırma komisyonu kurulmalı

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Davutoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi" sözlerine yanıt verdi.
Davutoğlu: Yolsuzluk iddiası için araştırma komisyonu kurulmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi" sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, Şehir Üniversitesi'nin tarihinde hiçbir hukuksuzluk olmadığını söyleyerek "Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır. Aksine Şehir Üniversitesi'nin kapatılma sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Davutoğlu, yolsuzluk suçlamasına ilişkin de "Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var; yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma- soruşturma komisyonu kurulmalı. Sayın Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti, hadi arınalım. Bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin, şehit yakınlarına, gazilere, yetimlere verilsin. Kaynakları da savunma sanayisine aktaralım" dedi.

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