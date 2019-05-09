  • BIST 89.155
  • Altın 256,845
  • Dolar 6,2283
  • Euro 6,9745
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Davutoğlu: YSK'nın kararı evrensel hukuka aykırı

»
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eleştirilerinin ardından, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da karşı olduğunu ifade etti.
Davutoğlu: YSK'nın kararı evrensel hukuka aykırı

Son olarak 64. hükümette başbakan olarak görev yapan Davutoğlu, "YSK’nın kararı evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir" dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkede kutuplaşmanın önüne geçilmesi için adımlar atılması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmalıyız" dedi.

Davutoğlu şu paylaşımlarda bulundu:

  • Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır.
  • Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur.
  • Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır.
  • Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP İstanbul için kararını verdi09 Mayıs 2019 Perşembe 10:57
  • Son Dakika: Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu09 Mayıs 2019 Perşembe 09:49
  • Demirtaş'ın 'devleti aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davada görevsizlik kararı09 Mayıs 2019 Perşembe 09:34
  • Türkiye'deki tüm avukatlara çağrı yapan İstanbul Barosu, 6 maddelik yol haritası açıkladı: Her sandığa bir avukat!08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:44
  • 'Seçimin iptal gerekçeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi08 Mayıs 2019 Çarşamba 18:44
  • TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Almanca ders kitaplarına 'türban photoshopu'08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  • AKP'li Recep Özel: Kararın doğru ya da yanlış olması önemli değil...08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:36
  • Karamollaoğlu: Öcalan'la temasların bir tane gayesi var, İstanbul seçimlerini kazanmak08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:33
  • Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:22
  • CHP'nin ardından İyi Parti'den YSK'ye iptal başvurusu08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti