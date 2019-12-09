  • BIST 108.786
  • Altın 272,938
  • Dolar 5,8068
  • Euro 6,4273
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Davutoğlu'na ''dolandırıcılık'' soruşturma çağrısına muhalefetten destek

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılık" suçlamalarına, eski Başbakan Davutoğlu'nun "mal varlıkları araştırılsın" yanıtı tartışılıyor. Muhalefet partileri Davutoğlu'nun önerisine destek verdi.
Davutoğlu'na ''dolandırıcılık'' soruşturma çağrısına muhalefetten destek

Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına verdiği yanıt, siyasi kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.

Erdoğan, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Ali Babacan’ın imzasını taşıyan kararla Şehir Üniversitesi'ne tahsis edilen arazinin, bu üniversitenin mülkiyetine geçirildiğini ifade ederek, Halk Bankası'ndan alınan krediye karşılık gösterilmediği ve geri ödenemediği suçlamasını yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılık" suçlamalarına, eski Başbakan Davutoğlu'nun, TBMM soruşturması başlatılarak Erdoğan dahil tüm eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin "mal varlıkları araştırılsın" yanıtı muhalefet partilerinden de destek buldu. Muhalefet Davutoğlu'nun önerisine destek verirken, HDP soruşturmanın zenginleşen tüm AKP'li siyasetçileri kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor. 

HDP'den soruşturma genişletilsin talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiada bulunmuyor. Ya da bir başka bir muhalafet partisi bir iddiada bulunmuyor. İddianın sahibi AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki Başbakanı ve Genel Başkanı. O diyor ki hadi bakalım kimin mal varlığı ne kadar artmış" şeklinde konuştu.

Özel "AKP'den bir ses bekleriz. Böyle bir komisyonun kurulmasını ve meydan okumasını bekleriz. Çünkü Türkiye'de birçok kişiyle davalık bu konuda. Bir yüzükle girdim siyasete dedi ve şimdi mal varlığının çok yukarlara eriştiğini herkes söylüyor. Söyleyenelere dava açıyor" dedi. Özgür Özel ayrıca, "Yurt dışında dış politika konusunda kendisini ve Türkiye'yi sıkıştıran, kendisine yapılan şantajla bazı konularda Türkiye'ye geri adım attıran bir mesele bu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan hodri meydan dese, hadi benim ve yakınlarımın mal varlıklarını araştıralım bakalım dese bu en çok kendisini rahatlatır. Çünkü şöyle birşey var. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Çiğ yemediyse karnının ağrımıyor olması lazım" ifadesini kullandı.

AKP iktidarı süresince birçok siyasetçinin ve iş insanının zenginleştiğini ancak bu dönemdeki yolsuzlukların soruşturulmadığını belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Biz elbette, Ahmet Davutoğlu’nun o dönemki zenginleşmenin araştırılması önergesini destekliyoruz. Ancak Ahmet Davutoğlu da sonuç olarak o dönemin sorumlu başbakanlarından birisi. Ve o dönemde yaratılan pek çok yolsuzluğun da sorumlusu. Ancak bu öneri önemlidir. AKP dönemindeki zenginleşen herkesin soruşturulması gerekiyor. Tüm milletvekilleri, siyasetçiler ve bütün yandaş iş insanlarının birikmiş serveti sorgulanmalıdır, soruşturulmalıdır" şeklinde konuştu.

İyi Parti de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu öneriyi ciddiye almayacağını, alırsa sürpriz olacağı görüşünde. İyi Parti Aydın milletvekili Aydın Sezgin "Erdoğan çok ağır bir suçlamada bulundu. Davutoğlu da çok anlamlı, dikkate alınması gereken bir öneride bulunuyor. Mal varlıklarının açıklanması Türkiye'de şeffaflığın sağlanmasına giden yolu açar. Erdoğan, bu önerilere daha önce karşı çıkmıştı, eğer kabul ederse hepimizi olumlu yönde şaşırtır" dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy'de 'Las Tesis Türkiye' için toplanan kadınlara polis müdahalesi08 Aralık 2019 Pazar 18:16
  • Şehir Üniversitesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında 'dolandırıcılık' tartışması08 Aralık 2019 Pazar 17:57
  • Erdoğan: Müslümanlar sadece kendi aralarında zekat verse fakir kalmaz08 Aralık 2019 Pazar 17:54
  • Türkiye'de Gazeteler bugün ne yazdı? 8 Aralık 2019 Pazar08 Aralık 2019 Pazar 10:58
  • Türkiye gazeteleri ne manşet attı? (7 Aralık Cumartesi)07 Aralık 2019 Cumartesi 10:33
  • Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi06 Aralık 2019 Cuma 22:01
  • Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü06 Aralık 2019 Cuma 21:39
  • Kürtçe konuşan baba oğulu vuran katile müebbet06 Aralık 2019 Cuma 21:36
  • Van’da HDP’li beş belediye eş başkanı gözaltına alındı06 Aralık 2019 Cuma 19:30
  • Muayene olmak için gittiği hastanede iki diş hekimini bıçakladı06 Aralık 2019 Cuma 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti