Davutoğlu’ndan köprüdeki mizansenle ilgili açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun üzerinde AKP logosu tişörtü olan bir kişiyi intihardan vazgeçirdiği olaya ait görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

AKP’li eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Boğaziçi Köprüsü’nde intihar etmek isteyen ve üzerinde AKP logolu tişört bulunan bir kişiyi intihardan vazgeçirmesi olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Davutoğlu’nun Basın Ofisi’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Yaşanan hadisenin sahiciliğini izah etmeye çalışmak bile züldür. Kaldı ki olayı çarpıtarak yorumlayanlar kamu görevi yapmakta olan güvenlik görevlisi polisleri de bir kurgunun parçası olmakla itham etmektedirler” vurgusu yapıldı.

Kurgu iddialarının yalanlandığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına o esnada köprüden geçmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun müdahalesi üzerine sosyal medyada yakışıksız, gerçek dışı, yer yer ahlak sınırlarını zorlayan bir tartışma ortamı oluşmuştur” denildi.

‘KURGUYA İHTİYACIMIZ YOK’

“Sayın Davutoğlu’nun milletimiz nezdinde itibar kazanmak için herhangi bir kurguya ihtiyacı yoktur” denilen açıklamada, “Bu samimiyeti sosyal medyanın ahlakın, edebin, insanlığın ve asgari nezaketin askıya alındığı bir mecra olduğunu düşünerek fütursuzca kul hakkına girenler bilmeyebilir. Aziz milletimiz bu samimiyeti hakkıyla değerlendirmektedir” ifadeleri yer aldı.