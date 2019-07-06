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Davutoğlu'ndan Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine 'retweet'li eleştiri

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Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevinden alınmasını ‘retweet’le eleştirdi.
Davutoğlu'ndan Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine 'retweet'li eleştiri

Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevinden alınmasını ‘retweet’le eleştirdi. Davutoğlu, Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, 2008-2011 yılları arasında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Turhan’ın eleştirisini Twitter’daki takipçileriyle paylaştı.

Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından kurumdaki başkanlık konumunun ‘çok kritik’ olduğu yorumunda bulunan Turhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Görevden alınan ve yerine atanan kişilerden bağımsız olarak, bu değişikliğin gerçekleşme yöntemine ve zamanlamasına benim aklım ermiyor. Bunun ciddi zararlar verebileceğinden endişe ediyorum.”

Eski Başbakan Davutoğlu da Turhan’ın sözlerini retweetleyerek, son dönemde artırdığı hükümete yönelik eleştirilerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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