Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var

17 yaşında ABD'de lisans bitirdiğini ve 19 yaşında da master yaptığını söyleyen Günaçar, işletmeci olarak çalıştığını Türk siyasetini yakından takip ettiğini söyledi.

Günaçar, 'Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?' sorusuna "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" dedi.