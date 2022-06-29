“Dayanışma Ağı” sağlıkta atılacak adımları takip edecek

Bazı sivil toplum örgütleri, ülkede sağlıkla ilgili atılacak adımları daha detaylı takip edebilmek adına “Dayanışma Ağı” kurdu.

Dayanışma Ağı altında örgütlenen örgütler olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, git gide ağırlaşan ekonomik kriz, ve buna bağlı olarak yoksullaşma hızının artması ve krizlerin etkin yönetilememesi nedeniyle, sağlıkta yaşanan buhranın yakın zamanda ciddi bir insanlık krizine dönüşeceği uyarısında bulunuldu.

“Bir ülkede eşit, erişilebilir, çağdaş ve hasta odaklı kamusal sağlık hizmetlerinin olmayışı o ülkenin demokrasi, insan hakları ve adalet anlayışında hangi seviyede olduğunun en büyük göstergelerinden birisidir” denilen açıklamada, ülkede eriyen alım gücünün, kamusal sağlık hizmetlerinin yükünün daha da artmasına neden olacağı ileri sürüldü.

Kamu hastaneleri için gerek mali kaynak, gerekse de insan kaynağı ayrılması ve ulusal bir sağlık planıyla sorunların giderilmesinin ülkenin en ivedi konusu olduğu da belirtilen açıklamada, bu nedenle sağlıkta örgütlü birlik, oda ve örgütlerle, sağlık alanında hak odaklı çalışan sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle dayanışarak hareket ettiği kaydedildi.

Açıklamada kamusal sağlık hizmetlerine ve ilaca eşit ve ücretsiz erişimin anayasal hak olduğunun altı çizildi.

Ortak basın açıklamasında, “Dayanışma Ağı”na üye örgütlerin karar vericilerin sağlıkla ilgili tüm karar ve icraatlarını mercek altına alacağı da ifade edildi