Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes, cumartesi günü saat 14.00’te Sarayönü’ndeki eyleme davet edildi.
Açıklamada, söz konusu eylemde yeniden birleşmiş askersiz Kıbrıs talebinin yükseltileceği kaydedildi.
Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes, cumartesi günü saat 14.00’te Sarayönü’ndeki eyleme davet edildi.
Açıklamada, söz konusu eylemde yeniden birleşmiş askersiz Kıbrıs talebinin yükseltileceği kaydedildi.
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