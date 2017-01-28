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Dayanışma, Çalışma Bakanı Saner’i eleştirdi

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Dayanışma, Çalışma Bakanı Saner’i eleştirdi
Sivil toplum örgütlerinden Dayanışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’e, iş sağlığı ile güvenliği politika ve açıklamalarında dolayı eleştirilerde bulundu.

Dayanışma, Saner’in iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili “ciddi bir denetim yaparsak, ülkedeki tüm inşaatları yarın itibariyle durdurmamız gerekiyor” açıklamasının “işçi hayatına karşı sermayeden yana durma” olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, “Bakanlığının gerekli olan denetimleri yapmadığına açıkça değindikten sonra faaliyet gösteren inşaat firmaların neredeyse tamamının kurallara uymadığını, gereken usul ve esaslarda çalışmadığını ve bunu da bildiklerini söylemiştir. Bunları bilmekle kalmayıp inşaat firmalarını denetleyip kapatmak istemediklerinden bu duruma bile göz yumduklarını, işçi hayatına karşı yine sermayeden yana durduklarını ima etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dayanışma açıklamasında, ilgili bakanlıklardan beklentinin, iş sağlığı ve güvenlik eksikliği sonucu bir kişinin daha hayatını kaybetmeden, ivedilikle önleyici ve koruyucu önlemlerin alınması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Oysa Kıbrıs’ın kuzeyinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda görevli Bakanlar görevlerini yerine getirmekten kaçındıkları gibi, belli ki görev tanımını doğru yapamamakta, altını doğru dolduramamakta ya da umursamamaktadırlar” denildi.

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