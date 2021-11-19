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Dayanışma Evi, 10. Yılını Yeni Logo İle Kutladı

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Dayanışma Evi, 10. Yılını Yeni Logo İle Kutladı
Dayanışma Evi, 10. Yılını Yeni Logo İle Kutladı

Dayanışma Evi, 10. yılı dolasıyla dün yeni logosunu tanıttı.

Dayanışma Evi İletişim Sorumlusu Hayriye Rüzgar, yeni logonun, “Kıbrıs’ı evleri olarak görmelerinin Dayanışma Evi’ndeki çalışmalara yansıması”nı temsil ettiğini belirtti.

Lefkoşa’da Ledra Palace ara bölgede yer alan Dayanışma Evi, 6 Mayıs 2011 yılında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından bir eğitim ve araştırma merkezi olarak kurulmuştu.

Dayanışma Evi’nin günümüzde, toplumların ihtiyaçlarına cevap veren sosyo kültürel toplum merkezi olarak hizmet verdiği belirtilerek, “Dayanışma Evi’nin kurucularının hayali, ‘hiçkimsenin toprağı’ ya da ‘ölü bölge’ olarak adlandırılan bir alanı geri kazanarak, onu canlı bir dayanışma alanına dönüştürmekti. Dayanışma Evi, ara bölgeye yönelik yeni bir bakış açısı sunarak, yeni anıların oluşması için olanak yarattı ve bu bölge ile ilgili baskın anlatılara meydan okudu.” ifadelerine yer verildi.

Rüzgar, “Yeni logomuz Kıbrıs’ı evimiz olarak gördüğümüzün ve bunun Dayanışma Evi’ndeki çalışmalarımıza yansıdığının görsel bir temsilidir. Bizim evimiz, her biri kendine has unsurlardan meydana gelir. Tüm unsurlar birlikte uyum içerisinde hareket etmediği zaman, ev varlığını sürdüremez. Yine de, ev herkese açık ve herkesi kapsayan bir alan olarak yeni anılarla dolmayı bekler.” dedi.

Dayanışma Evi’nin yeni logosunun George Souglides tarafından tasarlandığı kaydedildi.

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