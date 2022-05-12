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Dayanışma Evi, 14 Mayıs’ta ‘10+1’inci yıl dönümünü kutluyor!

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2011 yılında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından kurulan Dayanışma Evi, 10 yıllık varlığını, 14 Mayıs Cumartesi günü halka açık olarak gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Dayanışma Evi, 14 Mayıs’ta ‘10+1’inci yıl dönümünü kutluyor!

2011 yılında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından kurulan Dayanışma Evi, 10 yıllık varlığını, 14 Mayıs Cumartesi günü halka açık olarak gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutluyor. 10. Yıl kutlamaları 2021 yılında Covid-19 ve geçiş noktalarındaki sınırlamalar nedeniyle yapılmamış ve bu yıla ertelenmişti.

 

Kutlamalar eski Lefkoşa’yı çevreleyen yollarda interaktif bir bisiklet turuyla başlayacak ve geleneksel Kıbrıs müziği performansından sonra Island Seeds müzik grubunun premiyer performansıyla devam edecek. Günün son etkinliği ise DJ Janis Plasmatik’in sahne alacağı afterparty olacak.

 

Island Seeds’22 Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün iki yanından müzisyenlerin bir araya geldiği Island Seeds kolektifinin ilk oluşumudur. Dayanışma Evi’nin United by Sound programı dahilinde ve Lefteris Moumztis’in koordinatörlüğünde biraraya gelen grup, Alexandra Astreou-Karides (el. gitar), Alexandros Komodromos (el. gitar), Alexis Sunder (vokal, akustik gitar), Arman Tatlıcıoglu (el. bass), Ezgi Akgürgen (vokal), Gül Sev (vokal), Odysseas Vlamis (klavye) ve Ulaş Öğüç’ten (davul) meydana geliyor.

 

Lefteris Moumtzis projenin oluşum süreci ile ilgili olarak: “Island Seeds grubunun bir versiyonunu sunmanın amacı, yalnızca müzisyenleri bir araya getirmekten öte, onların çeşitli atölyelerde birlikte çalışmalarını, birlikte söz yazmalarını ve beste yapmalarını sağlamaktı. Bence sonuçlar olağanüstü ve projede yer alan tüm müzisyenleronların yetenekleri, çalışma prensipleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışmaya yönelik istekleriyle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki bu proje ile adamızdaki enerji bariyerini kırmak adına önemli bir adım attık. Sanatçıların bu şekilde birlikte çalışmalarını ve birlikte üretmeleri sağlamak sanırım bunca yıldır müzisyenlerin etkileşiminde eksik olan bir şeydi”.

 

Yıldönümü etkinlikleri sürecince Home Cafe tarafından sunulacak olan içeceklerin yanı sıra, Grön Vegan Kitchen, Luzy’s Kitchen ve Grill n Roll tarafından da farklı kültürlerden sokak lezzetleri servis edilecektir.

 

Günün programı:

 

18:00: 80 dakikada Lefkoşa

19:00: Geleneksel Kıbrıs Müziği

21:00: Island Seeds Premiyer Performansı

22:00: DJ Janis Plasmatik ile Afterparty

 

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir!

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