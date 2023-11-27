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Dayanışma Evi çocuklar için iki dilli, yeni bir kart oyunu geliştirdiğini duyurdu

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Dayanışma Evi, çocuklar ve ailelerini, Worldwide Buddies ile ortaklaşa geliştirilen yeni, iki dilli kart oyunu Türkçe/Yunanca Minilingo’nun tanıtım etkinliğine davet ediyor.
Dayanışma Evi çocuklar için iki dilli, yeni bir kart oyunu geliştirdiğini duyurdu

Çocuklar ve aileleri, ilk kez tanıtılacak olan kartlarla birlikte bingo, hafıza oyunu ya da snap oynamayı öğrenme şansı bularak, keyifli vakit geçirebilecekler.

Minilingo, basit ve renkli bir şekilde görselleştirilen Türkçe ve Yunanca kelimeler ve bu kelimelerin telaffuzlarını içeren 21 çift karttan oluşan, eğitici bir kart oyunudur.

Minilingo aynı zamanda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin kullandıkları ortak kelimeleri içeren bir de bonus kart içeriyor.

Etkinlik sırasında katılımcılar isterlerse Minilingo’yu %30 indirimle alabilecek ve dostlarımız Worldwide Buddies tarafından üretilen, diğer Minilingolar, eğitici oyuncaklar ve kitapları inceleme fırsatını bulacaklardır.

Etkinlik, 28 Kasım Salı, 17.30-19.00 arasında Dayanışma Evi’nde, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Türkçe/Yunanca Minilingo oyununun üretimi, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn tarafından finanse edilen Aktif Vatandaşlar Fonu / AEB ve Norveç Hibeleri 2014-2021 tarafından sağlanan fon ile gerçekleştirilmiştir.

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