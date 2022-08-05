Dayanışma Evi Dil Kursları kayıtları başladı!

Kıbrıs’ın insanlarını ayrıştıran en önemli zorluklardan bazıları, farklı toplumlardan bireyler arasında kişisel ilişki kurma olanaklarının azlığı ve dil bariyeridir. Yunanca ve Türkçe dil kurslarımızın amacı, biraraya gelerek, konuşmayı ve birbirimizi anlamayı sağlamak ve bu bariyerleri yıkmaktır.

Dayanışma Evi’ndeki dil kursları deneyimli eğitimciler tarafından, bir çok farklı seviyede, hem başlangıç hem de ileri seviyelerde verilir.

Bu yılki program, A1.1’den (başlangıç) B1.2 (orta seviye – ikinci yıl) seviyesine kadar kursları içeriyor. Kurslar, 26 Eylül 2022’den, 26 Mayıs 2023’e kadar devam edecektir.

Başvurular için son tarih, 16 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

Tüm başvurular ve ödemeler yalnızca Dayanışma Evi’nin internet sitesi aracılığıyla kabul edilecektir. Mevcut kurslarla ilgili detaylı bilgiye de yine aynı siteden ulaşılabilir: https://www.home4cooperation. info/our-work/language- classes/

Dil Kursları, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi projesinin bir programı olup, AEB ve Norveç Hibeleri tarafından Active Citizens Fonu (2020-2024) tarafından finanse edilmektedir.