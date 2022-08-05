  • BIST 2.729,45
  • Altın 1034.888
  • Dolar 17.9641
  • Euro 18.3883
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABu hastalık yazın 3 kat artıyor!

Dayanışma Evi Dil Kursları kayıtları başladı!

» »
Dayanışma Evi’ndeki Türkçe ve Yunanca dil kurslarının 2022-2023 eğitim yılı kayıtları başladı.
Dayanışma Evi Dil Kursları kayıtları başladı!

website-banner-size.png

Kıbrıs’ın insanlarını ayrıştıran en önemli zorluklardan bazıları, farklı toplumlardan bireyler arasında kişisel ilişki kurma olanaklarının azlığı ve dil bariyeridir. Yunanca ve Türkçe dil kurslarımızın amacı, biraraya gelerek, konuşmayı ve birbirimizi anlamayı sağlamak ve bu bariyerleri yıkmaktır.

Dayanışma Evi’ndeki dil kursları deneyimli eğitimciler tarafından, bir çok farklı seviyede, hem başlangıç hem de ileri seviyelerde verilir.

Bu yılki program, A1.1’den (başlangıç) B1.2 (orta seviye – ikinci yıl) seviyesine kadar kursları içeriyor. Kurslar, 26 Eylül 2022’den, 26 Mayıs 2023’e kadar devam edecektir.

Başvurular için son tarih, 16 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

Tüm başvurular ve ödemeler yalnızca Dayanışma Evi’nin internet sitesi aracılığıyla kabul edilecektir. Mevcut kurslarla ilgili detaylı bilgiye de yine aynı siteden ulaşılabilir: https://www.home4cooperation.info/our-work/language-classes/

Dil Kursları, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi projesinin bir programı olup, AEB ve Norveç Hibeleri tarafından Active Citizens Fonu (2020-2024) tarafından finanse edilmektedir.

 

_h4c-language-classes-2022-2023-schedule.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Düşünce Derneği konferans düzenliyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:22
  • Sağlık Bakanı Altuğra: Maymun çiçeği virüsüne karşı gerekli tüm önlemleri aldık05 Ağustos 2022 Cuma 08:36
  • “Kıbrıs’ın Cevherleri” hayata geçti05 Ağustos 2022 Cuma 08:35
  • İskele’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak05 Ağustos 2022 Cuma 07:57
  • Detay Bugün ne manşet attı? 5 Ağustos 2022 Cuma05 Ağustos 2022 Cuma 07:49
  • Akyiğit: Haberler Tamamen Asılsızdır! Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok04 Ağustos 2022 Perşembe 23:06
  • İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı: Yüzde 5,2104 Ağustos 2022 Perşembe 21:42
  • Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mergen’i ziyaret etti04 Ağustos 2022 Perşembe 20:55
  • Adahan’dan Özersay’a Sert Cevap04 Ağustos 2022 Perşembe 20:41
  • Dışişleri Dairesi Müdürlüğü’nde görevden alma ve atama04 Ağustos 2022 Perşembe 20:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti