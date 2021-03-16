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Dayanışma Evi, Kıbrıs’taki Geçiş Noktalarının Kapatılmasından Etkilenen Bireylerin Hikayelerini Belgesel Yapacak

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Dayanışma Evi, Kıbrıs’taki geçiş noktalarının kapatılmasından etkilenen bireylerin hikayelerinin belgesel yapılacağını duyurarak, hikayesini paylaşmak isteyenlere çağrıda bulundu.
Dayanışma Evi, Kıbrıs’taki Geçiş Noktalarının Kapatılmasından Etkilenen Bireylerin Hikayelerini Belgesel Yapacak

Dayanışma Evi, Kıbrıs’taki geçiş noktalarının kapatılmasından etkilenen bireylerin hikayelerinin belgesel yapılacağını duyurarak, hikayesini paylaşmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Dayanışma Evi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’taki geçiş noktalarının kapatılmasından etkilenen birçok insanın hikayelerini duymak istedikleri kaydedildi.

Açıklamada, Mart 2020 yılının Kıbrıs tarihi ve toplumlar arası ilişkilerde olumsuz bir gelişmeye sahne olduğu ve 2003 yılından bu  yana ilk kez, adanın iki kesimi arasındaki geçişlerin, yerel otoritelerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik yaptığı düzenlemeler sonucunda neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.  

Bu düzenlemelerle,  geçişlerin oldukça zorlaştırıldığı ve zaman zaman imkansız hale getirildiği; bunun sonucunda da toplumların eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve iş yerlerine olan erişimlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Dayanışma Evi’nin, etkilenen bireylerin hikayelerini duyurmak ve sağlıktan aile ilişkilerine, eğitimden çalışma hayatına, yıllar içerisinde kurulan bağlara  ışık tutmak amacıyla bir mini belgesel projesi geliştirdiği duyuruldu.
 
Belgeselde yer almak ve hikayelerini paylaşmak isteyen kişilerin 21 Mart 
2021 tarihine kadar admin@home4cooperation.info sitesinden form doldurmaları istendi.

Başvuru formuna ayrıca internet sitesinde (www.home4cooperation.info) ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği kaydedildi.

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