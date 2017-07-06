Dayanışma: “Orman yangınları devletin acizliğini gözler önüne serdi”

Orman yangınlarının yarattığı tahribata dikkat çekerek, kaygı belirten Dayanışma, kapsamlı bir ağaçlandırma planının hayata geçirilmesini istedi.

Orman yangınları konusunda öneriler ve değerlendirmeler içeren bir yazılı açıklama yapan Dayanışma, peşi sıra yangınlarla yeşil alanların ve ağaçların yok edildiğini, buralarda yaşayan canlıların hayatını kaybettiğini belirtti.

“ACİZLİK, ÖNGÖRÜSÜZLÜK…”

“Yaşanan orman yangınlarının devletin ve yetkililerin acizliğini, öngörüsüzlüğünü ve potansiyelsizliğini de gözler önüne serdiğini” savunan Dayanışma, kaygı duyduğu noktaları da paylaştı.

Yöneticilerin, gelmiş geçmiş hükümetlerin, yangınlara karşı kurumsallaşmış tedbirleri, yangın helikopteri gibi teçhizat, yangınları önlemeye dair önleyici düzenlemeleri yerine getirmediği savunulan açıklamada, sorunun “KKTC’nin karakteriyle ilgili” olduğu görüşü ifade edildi.

“İTFAİYE ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ YOK”

Dayanışma açıklamasında, yangın söndürme faaliyetlerine katılan arkadaşlarının gözlemlerine de yer verilerek itfaiye çalışanlarının fedakâr ve azimli çabalarına rağmen, çalışanların üzerinde gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerinin olmadığı, bunun koordinasyonsuz şekilde yangın yerine giden yurttaşlar için de geçerli olduğu kaydedildi.

İtfaiye çalışanlarının işçi sağlığı ve güvenliği açığının kapatılması; yurttaşların bu gibi olaylara katılımında ise koordineli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Orman Dairesi’nden şu ana kadar tatmin edici bir açıklama veya adım gelmemiştir. Dayanışma olarak Orman Dairesi’nin bölge için yeni bir ağaçlandırma planı hazırlamasını, yurttaşların ve kitle örgütlerinin de katılımıyla yanan bölgelerin rehabilitasyonunun ardından etkin ve kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği düzenlenmesini talep ediyoruz. Dayanışma olarak bu süreçte aktif rol oynamaya hazırız.

Yangınların sadece yüzde birinin doğal sebeplerden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle her türlü yangın kaynağına yönelik önleyici tedbirlerin alınmaması, sonrası için etkilerinin yok edilmesi ile yeni ormanlaştırma çalışmalarının yapılmaması KKTC önceliği arasında doğa yaşamının, canlı yaşamına yaptığı katkının ve bir toplumun geleceğinin olmadığı açıkça ortadadır.”

Dayanışma’nın açıklamasında, yangınlarla mücadelede iklim değişikliği gerçeğini göz önünde bulundurarak politikalar ve stratejiler, eylem planları tasarlayıp hayata geçirmenin ülkenin geleceği için kaçınılmaz olduğu belirtildi.

“HÜKÜMETİN KAFASINDA İMARA AÇMA VARSA…”

Açıklamada, son yangının yaşandığı Kalkanlı’nın, üniversite ve turizm gelişim bölgesi olduğu ifade edilerek “Hükümetin kafasında yanan bölgelerin imara açıp betonlaşma başlatılacağına dair bir düşünce varsa bunun takipçisi olacağımızı bildiririz. Yapılması gereken hem şimdinin, hem de geleceğin güvenliği için net bir şekilde kapsamlı bir ağaçlandırma planının hayata geçmesidir” denildi.