Dayanışma, “özel güvenlik hizmetleri yasa tasarısı’nın meclis genel kurulu’ndan geri çekilmesi” çağrısı yaptı

Aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma, “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden geçmesini eleştirerek, Tasarının Meclis Genel Kurulu’ndan geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu gücünü kullanan kişiler haricindeki kişilerin silahlanmasının olası tehlikeler yaratacağına işaret edilerek, bu durumun olası bir federal çözümde “ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturacağı” savunuldu.

Kamu gücüne haiz olmayan bireylere silahlanma konusunda bir ayrıcalık tanınmasının ateşli silahlara olan arzunun artmasına yol açabileceği iddia edilen açıklamada, uygulamanın taşeron sömürüsüne yeni bir yol açacağı veya mevcut taşeron sömürüsü alanını genişleteceği öne sürüldü.

Dayanışma açıklamasında, güvenlik tedbirlerinin suçun önlenmesine olan etkisinin az olduğu, bu misyonunu üstlenecek makamın polis kuvvetleri olması gerektiği ifade edildi.

Dayanışma, Meclis’te temsiliyeti bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilere “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı”nın Meclis Genel Kurulu’ndan geri çekilmesi, bireylerin ateşli silah kullanımına olanak verilmemesi, kişilerin müdahale yetkilerinin, Fasıl 155 madde 15 tahtında her bir birey sahip olduğu hali hazırda sahip olduğu “Özel Bir Kişi ve Mal Sahibi Tarafından Müzakeresiz Tutuklama” hakkı ile sınırlı olması, kamusal alanlara, gösterilere, grevlere ve yürüyüşlere her ne şekilde olursa olsun müdahale edilmemesi ve/veya bireylere müdahale hakkı verilmemesi, kamuda taşeronlaşmayı meşrulaştıracak, özel güvenlik hizmet alımı yöntemini öngören yapılar oluşturulmaması, olası bir çözüm ve barış sonucu oluşturulacak Federal Kıbrıs’ta güvenlik tehdidi oluşturacak girişimlerde bulunulmaması” çağrısı yaptı.