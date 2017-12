“Dayanışma, Paylaşım ve Birlikte Üretim için Kooperatifçilik!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Adayı Doç. Dr. Hamit Caner, Kooperatifçiliğin Ülke İçin Önemine Değindi

İki yıldır Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Çalışanları Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren akademisyen Doç. Dr. Hamit Caner, dayanışma, paylaşım ve birlikte üretme geleneğinden biri olarak kooperatiflerin önemini vurguladı.

DAÜ Çalışanları Kooperatifi’ndeki görevi için “Belki de hayatımın en verimli dönemlerinden birini yaşadığıma inanıyorum.” diyen Hamit Caner, “Dayanışma, paylaşım ve birlikte üretme geleneğinden biri olarak kooperatiflerin ne kadar önemli olduğunu görme fırsatım oldu. Sendikacılık ve üniversitede yöneticilik yaparken amaçladığım hedeflerin bir devamıydı kooperatifçilik.” şeklinde konuştu.

Caner: “DAÜ KOOP başta olmak üzere özellikle bankacılık yapan öğretmen ve memur kooperatifleri birer başarı hikayesidir.”

“Bankaların acımasızlığına bir başkaldırıdır bankacılık yapan kooperatifler. İstihdam, çalışanların iyi bir yaşam sürecekleri maaş almaları, kar amacı gütmeyen işler, yerinden yönetim ve özyönetimdir kooperatif” şeklinde açıklamada bulunan Doç. Dr. Caner, “DAÜ KOOP başta olmak üzere özellikle bankacılık yapan öğretmen ve memur kooperatifleri birer başarı hikayesidir. Kendimiz, çok düşük meblağlarla kurduk ve başarı elde ettik. Bu başarıyı esas olarak üretime yaymak gerekmektedir.” dedi.

Küçük üreticilerin temel sorunun markalaşamamak, yani pazarlama ve yatırım için kaynak bulamamak olduğunun altını çizen Caner, “Bu sorunu aşmak için ya acımasız bankaların faizle kredi isimli çıkmaz yollarına girecekler, ya da başka bir yol bulacaklar. Her faizli kredi, üretici başarılı olsa dahi tüketiciye yansır. Yani üreticinin ödediği yüksek faizi sonunda ürünün alıcısı öder.” şeklinde konuştu ve üreticileri kooperatiflerde birleştirme zamanın geldiğini vurguladı. Hamit Caner bunun için de Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrolarını güçlendirmekle yola çıkmamız gerektiğini söyledi.

Caner: “Kooperatifleşme doğrudan bir devlet politikası olmalıdır.”

Her birleşen üretim sektörüne devletin arazi, kredi ve imtiyaz sağlaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Hamit Caner, önce stratejik bazı sektörler belirleyip bu alanda özel destek programı açıklanması gerektiğini belirtti.

Caner, “İspanya’dan İtalya’ya kooperatifleşen üretici büyük bir güç haline geliyor. Bazı ülkelerdeki kooperatifler dünya markaları yaratıyorlar. Fransa’da alkol üretiminden, çiftçiliğe ve hayvancılığa her sektörde güçlü konumda olan kooperatiflerdir. Büyük sermayeye karşı dayanışma içinde, öz kaynaklarıyla yatırım yapan ve kendi kendini yöneten yapılar. Ancak kendi kendimizi yönete ve kendi kendimize yeter bir yapıya kavuşmamızla ayakta kalabiliriz. İşte kooperatifçilik bunun en temel unsurudur.” şeklinde konuşan Caner, “Halkın vekaletiyle Meclis’te ve hükümette bunun takipçisi olmak için elimden geleni yapacağım.” dedi.

“Ben bu yola “Mücadele, Uzlaşı, Dayanışma, Bilgi, Üretim” diyerek çıktım.”

“Hayatımın her döneminde doğrudan, iyiden, adaletten ve haktan yana taraf oldum. Emekçiden, barıştan, ezilen ve dışlananlardan yana oldum.” diyen Doç. Dr. Hamit Caner, Milletvekili adaylığı ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Hiçbir haksızlığı uzaktan izlemedim. Hiçbir haksızlığa sessiz kalmadım. Kaybedeceğimizi bildiğimde de taraf oldum.

Duruşum hep belli oldu. Ancak çatışma değil uzlaşıydı her zaman amacım. Çatışarak kaybettiklerimizi biliyorum. Uzlaşarak, her zaman tüm tarafların kazandığını gördüm. Duruşumuz hep belli olacak, mücadeleden ve kavgadan geri durmayacağız ama her zaman uzlaşıyı amaçlayacağız. Bu ülke hepimizin.

Barış içinde bir yurt, çalışanlara sosyal güvence, herkese ekmek ve iş, adaletli bir ülke. Budur uzlaşı önerim. Herkese ve herkesle bu zeminde uzlaşmak için daha önceki gibi çalışacağım.

Kimsenin görüşüne, hayata bakışına aldırmaksızın herkesle dayanışmayı bildim. Etnik kökenine, dinine, diline, cinsiyetine, cinsel kimliğine veya yönelimine bakmadan bir dost eline, dayanacak bir omuza ihtiyacı olan herkesin yanında oldum. Bir işçi, bir memur, bir öğrenci, bir asistan, bir öğretmen veya akademisyen… Herkesle mücadele için, kötü günleri aşmak için dayanışmayı bildim.

Hiçbir mücadeleye kariyer vesilesi olarak bakmadım. Birşeyin doğru zemine oturması benim nereye oturduğumdan her zaman daha önemli oldu ve olacak. Hiçbir sivil toplum örgütüne başkan veya lider veya ön plana çıkmak olmak için girmedim. Dayanışma için, birlikte bilgi üretmek, hayata geçirmek için, adalet ve hakkın yanında olduğum için girdim ve çalıştım.

Akademik hiçbir unvan, hiçbir makam; dayanışmacı, mücadeleci, uzlaşı arayan karakterimden, hoşgörülü ve insancıl kimliğimden tek bir parçacık koparamadı. Bugün 30 yıldır çalıştığım Mağusa’dan milletvekili adayıyım. Dünyaları değiştirme sözü vermiyorum. Bu yaşıma kadar nasıl bir insan olduysam öyle kalma sözü veriyorum. Yalan söylemeyen, halkın içinden, içinden olduğu halkın hakkını sonuna kadar savunan, sağ duyulu, 5 yaşındaki çocukla dost, akademisyenle iyi bir meslektaş, emekçiyle yoldaş kalmaya devam edeceğim. Üreteceğim, paylaşacağım ve mücadele edeceğim. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi hakir görmeden, kimseyi küçümsemeden ve asla unutmadan… Birlik ve beraberlik en önemli dayanağımızdır. Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz.

Söylenmeyenleri söylemek, halkın sesi olmak, elimden gelenin en iyisini yapmak, her şart altında dayanışmayı ön plana çıkarmak, haktan ve adaletten taviz vermemek için halkın vekaletini almaya adayım...”

Hamit Caner kimdir?

Türk Maarif Koleji Fen Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümünden Kimya Lisans derecesini aldı. 1994 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Polimer Kimya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2002 yılında DAÜ Polimer Kimya Ana Bilim Dalında Doktora payesini aldı. 2005 yılında ikinci yüksek Lisans derecesini ise Atatürk Öğretmen Akademisi Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği dalında elde etti. 2010 yılında Doçentlik payesini aldı. 2003 yılından beridir DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesidir.

DAÜ bünyesinde birçok idari, kurul ve komite görevinde bulundu. Halen Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı, Kayıt İşleri Komite Üyeliği, Etik Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği ve daha birçok benzer görevi sürdürmektedir. Ayrıca birçok dernek ve derginin danışman ve hakem kurullarında görev yapmaktadır.

Kooperatifçilikte de deneyimi olan Hamit Caner 2015 yılından beridir DAÜ Çalışanları Kooperatifi’nde Asbaşkan olarak hizmet vermektedir. Yıllarca birçok sivil toplum örgütünde aktif görev alan Caner, DAÜ Akademik Personel Sendikası Örgütlenme Sekreterliği ve kurucularından biri olduğu Kıbrıs Türk ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de icra etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Caner, evli ve üç çocuk babasıdır.