  • BIST 4.731,24
  • Altın 1062.931
  • Dolar 18.6081
  • Euro 19.3432
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Dayanışma Projesi’nde Sona Doğru

» »
Dayanışma Projesi’nde Sona Doğru... Uluslararası Standartlarda Yeni Ürünler Topluma Kazandırılıyor!
Dayanışma Projesi’nde Sona Doğru

KTEZO’nun Dayanışma adı altında iki yılı aşkın bir süredir yürüttüğü üretimde katma değeri artırmaya ve standartları yükseltmeye yönelik hibe destek programında sona geliniyor.

ECOSO ile işbirliği içinde yürütülen projeye 57 işletme başvuruda bulundu. 57 işletme ile ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenen 7 işletmeye toplamda 100 bin Euro destek sağlanacak. 10 bin ile 20 bin Euro arasında yapılacak olan destekler geçen hafta itibari ile gerçekleşmeye başladı.

Yapılan destekler ile mikro ve küçük işletmelerin rekabet edilebilirliği hedefleniyor. Bu çerçevede gerek bölgesel toplantılar gerekse çevrimiçi eğitimler ve kamuoyuna açık bilgilendirme videoları ile kapasitelerin artırılması hedeflendi.

Üzüm ürünleri, reçel ve macun üretimi ve pazarlanması, meyve suyu üretimi ve paketlenmesi, dondurulmuş unlu mamüller, deri işlemeciliği, stüdyo kurulumu, el işleri gibi çeşitli üretim alanlarında yapılan başvurular hibe desteğine uygun olarak değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda hibe desteği kapsamına girmiş olan işletmelerin pek çoğunun ayni alanda faaliyet gösteren kadın üreticilerin kümelenmesini ve kadınlar arası işbirliğini önemsemiş olmaları sevindirici olarak değerlendirildi.

photo-2022-11-16-13-58-32.jpg

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KTEZO AB ile İlişkiler ve Projeler Sorumlusu Ersun Aytaç , salgın koşullarına rağmen bir projenin daha sonuna gelindiğini, ve dayanışma ile elbirliğinin olması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Odanın bugüne kadar yürüttüğü projeler ile “Taş Değirmen” ile “Alaf”ı markalaştırdığını belirten Aytaç, önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bu hibeler sayesinde de uluslararası standartlarda yeni ürünlerin topluma kazandırılacağını vurguladı. Toplumun üretime katılımı ve kalkınma için bütün bu çabaların dışında bir yolun olmadığını belirten Aytaç özellikle zeytin yağından sonra reçel ve macunların da Yeşil Hat Kapsamına alınmasının öneminin üzerinde durdu. Aytaç, uluslarası standartların gözetilmesi halinde Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bir çok ürünün önünün açık olduğunu, üretmenin ve daha çok üretmenin, kadını, erkeği, genci için bu ülkeye sahip çıkmanın ve bu ülkeye tutunmanın yolu olduğunu ifade etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı16 Kasım 2022 Çarşamba 16:43
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)16 Kasım 2022 Çarşamba 16:31
  • Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi16 Kasım 2022 Çarşamba 16:19
  • Tatar: "KKTC bizim başarı öykümüzdür"16 Kasım 2022 Çarşamba 16:11
  • KKTC'nin kuruluşunu kınadılar!16 Kasım 2022 Çarşamba 16:08
  • Kayıp Şahıs Bulundu16 Kasım 2022 Çarşamba 15:57
  • Üstel. "Herhangi bir yakıt sorunu yoktur"16 Kasım 2022 Çarşamba 15:51
  • Ev Açma ve Hırsızlık16 Kasım 2022 Çarşamba 15:45
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu16 Kasım 2022 Çarşamba 15:40
  • Cemaliye Ergülen hayatını kaybetti16 Kasım 2022 Çarşamba 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti