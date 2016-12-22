Dayanışma’dan CAS’tan çıkarılanlara destek

Dayanışma, Hükümet ve Cyprus Airport Services Limited yönetimini, örgütlenme ve sendika seçme hakkını gasp etmeye çalışmakla suçladı

Emek, kadın, LGBTI, Kuir, vicdani ret, barış ve ekoloji alanlarında mücadele eden örgütlenme ağı Dayanışma’dan yapılan açıklamada, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetleri veren Cyprus Airport Services Limited (CAS)’tan işten çıkarılanlara destek belirtildi.

Sendika üyesi olmaları ve sendika toplantısına katılmalarından dolayı işten çıkartmaların “ne temel hak ve özgürlüklerle ne de hukuk ile bağdaşır durumdadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Hükümet ve CAS yönetimi “işçilerin en temel hakları olan örgütlenme ve sendika seçme haklarını baskı ve zor yoluyla gasp etmeye çalışmakla” itham edildi.