 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.322
  • Altın 148,312
  • Dolar 3,6684
  • Euro 3,9206
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Dayanışma'dan tam 5 dilde bildiri

» »
Dayanışma'dan tam 5 dilde bildiri
Dayanışma, “Türkiye’de çoğulcu bir demokrasi, çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada özgür ve adil bir şekilde yaşayabileceği bir düzen için mücadele eden halklarla” dayanışmasını bildirdi.

Dayanışma’dan Türkçe, Ermenice, Rumca, Kürtçe ve İngilizce olarak 5 dilde yayımlanan bildiride, Türkiye’de demokrasi güçlerinin elde edeceği hayırlı bir başarının, sadece Türkiye’ye değil, tüm coğrafyaya olumlu bir etki yaratacağı kaydedildi.

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ve referandum sürecinin kaygı ve endişe ile izlendiği belirtilen açıklamada, “Türkiye'deki çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada daha rahat yaşayabileceği, yönetim mekanizmalarına katılımın artırılacağı bir sistem geliştirilmesi gerekirken, tek adamlık ve diktatörlük sisteminin dayatıldığı” savunuldu.

Açıklamada, “Bu dayatmalara boyun eğmeyen, direnen ve ‘hayır’ diyen tüm halklara selam olsun. Bizler Kıbrıs'ta barış isteyenler olarak, Türkiye'de direnen halklarla her zaman dayanışma içinde olacağımızı bildiririz. Yaşasın halkların dayanışması” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu bölgelere 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek04 Nisan 2017 Salı 15:55
  • “Bu sayı 27 bine çıkacaksa da çıkacak”04 Nisan 2017 Salı 15:24
  • KKTC’deki TC vatandaşları Türkiye’deki referandum için yarından itibaren sandık başına gidecek04 Nisan 2017 Salı 15:07
  • Kesinti 7 yıl önce yapılmıştı...04 Nisan 2017 Salı 14:43
  • “Gayleleri başkenti partiye nasıl tekrar kazandırabilmektir”04 Nisan 2017 Salı 14:11
  • Dürüst: “ölümlü kazalar nüfusa göre fazla”04 Nisan 2017 Salı 12:45
  • Özgür: "Bunun halka bir faydası olur mu?”04 Nisan 2017 Salı 12:39
  • 5 üyeli özel bir komite oluşturulması kararı oybirliğiyle kabul edildi04 Nisan 2017 Salı 12:21
  • Ahmet Mithat Berberoğlu kabri başında anıldı04 Nisan 2017 Salı 12:16
  • Özyiğit: "Çok sağlam bir örgüt ağı oluşturuyoruz"04 Nisan 2017 Salı 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti