Dayanışma'dan tam 5 dilde bildiri

Dayanışma, “Türkiye’de çoğulcu bir demokrasi, çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada özgür ve adil bir şekilde yaşayabileceği bir düzen için mücadele eden halklarla” dayanışmasını bildirdi.

Dayanışma’dan Türkçe, Ermenice, Rumca, Kürtçe ve İngilizce olarak 5 dilde yayımlanan bildiride, Türkiye’de demokrasi güçlerinin elde edeceği hayırlı bir başarının, sadece Türkiye’ye değil, tüm coğrafyaya olumlu bir etki yaratacağı kaydedildi.

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ve referandum sürecinin kaygı ve endişe ile izlendiği belirtilen açıklamada, “Türkiye'deki çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada daha rahat yaşayabileceği, yönetim mekanizmalarına katılımın artırılacağı bir sistem geliştirilmesi gerekirken, tek adamlık ve diktatörlük sisteminin dayatıldığı” savunuldu.

Açıklamada, “Bu dayatmalara boyun eğmeyen, direnen ve ‘hayır’ diyen tüm halklara selam olsun. Bizler Kıbrıs'ta barış isteyenler olarak, Türkiye'de direnen halklarla her zaman dayanışma içinde olacağımızı bildiririz. Yaşasın halkların dayanışması” ifadelerine yer verildi.