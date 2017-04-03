Dayanışma:Ruhunu satan gazeteleri boykot ediyoruz!

Dayanışma:Ruhunu satan gazeteleri boykot ediyoruz!

DAYANIŞMA'dan boykot çağrısı...

İşte o açıklama;

Bugün ana akım Kıbrıslı Türk basınından Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası, Hakikat ve Star Kıbrıs görülmemiş bir rezilliğe imza attığına, para karşılığında manşetlerini ve aynı zamanda da ruhlarını AKP’ye sattığına şahit olduk.

Bu dehşet verici olay, ülkemiz basını adına, ifade özgürlüğü ve demokrasi açısından ağır bir yaradır.

Sözün tükendiği yerdeyiz. Bu gazeteleri almıyoruz, okumuyoruz ve boykot ediyoruz! Tüm yurttaşlara çağrımızdır, Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Hakikat ve Star Kıbrıs’ı almayın, okumayın ve boykot edin!