  • BIST 115.491
  • Altın 158,849
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e hapis cezası

»
DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e hapis cezası
Tuncel, Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle de yargılanıyordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından bir mahkûmiyet kararı da DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel için çıktı. Tuncel'e, si, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Başka davalar nedeniyle halen tutuklu olan Tuncel, 20 Mart 2012’de Kocaeli’deki Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle de yargılanıyordu. Bugün kararını açıklayan Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Görülen karar duruşmasında Tuncel’in avukatı Nuri Tan savunmasında, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Tan, “Müvekkilim gösteriye katılımcı konumdadır. Düzenleyen veya yöneten değildir. Şiddeti çağrıştırmayan ve yasa dışı slogan atılmayan bu eylemde suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek beraat talep etti.

Talebi reddeden mahkeme Tuncel’e 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme kararını, “Suçun işleniş biçimi ve sanığın suç kastının yoğunluğu” ile gerekçelendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 11.92'ye yükseldi03 Ocak 2018 Çarşamba 18:17
  • Türkiye'den İran için "dış müdahale" uyarısı02 Ocak 2018 Salı 19:45
  • İyi ki doğdun Barış Manço!02 Ocak 2018 Salı 10:18
  • Çiftlik Bank'ın paraları KKTC'ye kaçırıldı iddiası02 Ocak 2018 Salı 09:18
  • 2017'de Türkiye siyasetine damga vuran olaylar ve tartışmalar01 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • Öğrencilerde "internet kullanımı ve obezite" araştırması01 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
  • Gül: "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"30 Aralık 2017 Cumartesi 21:01
  • Erdoğan isim vermeden Gül'ü eleştirdi30 Aralık 2017 Cumartesi 20:59
  • Türkiye'deki asgari ücret açlık sınırının altında.. Peki Avrupa'da?30 Aralık 2017 Cumartesi 10:37
  • CHP: "Abdullah Gül tehlikeye işaret etmiştir"29 Aralık 2017 Cuma 19:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti