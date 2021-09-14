DDK raporu: THK envanterindeki 21 yangın söndürme uçağından 15’i gayri faal durumda

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine yapılan denetimlere ilişkin raporunda, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı envanterindeki 21 yangın söndürme uçağından 15’inin gayri faal durumda olduğu belirtildi.

6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla ilgili 2020 Haziran ayı itibarıyla güncellenen teknik raporda, 2 uçağın toplam 2 milyon 194 bin dolar değerinde malzemenin bekler durumda olduğu, bir uçağın bakım ve x-ray uygulamasının bulunduğuna dikkat çekildi.

THK Derneği Genel Başkanlığı ve vakıf şirketleri hakkında hazırlanan denetim raporunda, "kurumun mali yeterliliği ve personelin yetkinlik kapasitesinin üzerinde bir faaliyet yoğunluğu ve çeşitliliği içine sokularak THK’nın kuruluş felsefesi ve amacından uzaklaştırıldığı" ifade edildi.

Raporda "Tekrarlanan hata ve suiistimaller" sebebiyle, THK Derneğinin 2019 yılı dönem net zararının 275 milyonu aştığı kaydedildi.

Türkiye'de Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınları sonucu yüz binlerce hektarlık alan zarar görmüştü. THK'nın elinde yeterince yangın söndürme hava aracının olmaması tartışma yaratmıştı.