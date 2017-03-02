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De Mistura: Bugün önemli bir gün olacak

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De Mistura: Bugün önemli bir gün olacak
İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerinin 7. gününde muhaliflerle ikinci kez görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, gelinen noktadan memnun olduğunu belirterek, "Bugün önemli bir gün olacak" dedi.

Mistura, akşam geç saatlerde sürpriz bir şekilde muhaliflerin konakladığı otele gitti.Nasır el Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle iki saatten fazla süren günün ikinci görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Mistura, "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Gündemdeki bütün maddeleri derinlemesine ele alma fırsatı bulduk. Bugün önemli bir gün olacak" diye konuştu.

 

Muhaliflerin görüşmelerdeki tutumu ve konuları ele alma şekline övgüde bulunan Mistura, bunun kendileri için önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Mistura'nın gün içinde Beşşar Caferi'nin başkanlığını yaptığı Şam heyetiyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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