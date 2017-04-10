 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.159
  • Altın 150,389
  • Dolar 3,7326
  • Euro 3,9486
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

DEAŞ, Kerkük'te 12 sivili öldürdü

» »
DEAŞ, Kerkük'te 12 sivili öldürdü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinde 12 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Güvenlik Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Havice-Riyaz yolu üzerinde 12 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Öldürülen sivillerin daha önce örgüt tarafından Havice'deki bir hapishanede tutulduğunu, bir araca bindirilerek olayın gerçekleştiği bölgeye götürüldükleri kaydedildi.

DEAŞ'ın sivilleri, Irak güvenlik güçlerine telefonla bilgi aktardıkları bahaneyle öldürdüğü belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün Havice ilçesini elinde tutuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Afganistan'da Taliban'a hava operasyonu… 13 örgüt üyesi öldürüldü08 Nisan 2017 Cumartesi 13:47
  • DEAŞ Musul'da 140 sivili öldürdü08 Nisan 2017 Cumartesi 09:39
  • Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı07 Nisan 2017 Cuma 17:43
  • Kremlin: Devletler hukuku ihlali07 Nisan 2017 Cuma 12:58
  • Suriye Genelkurmayı: Terörle mücadeleyi sürdürerek cevap vereceğiz07 Nisan 2017 Cuma 12:44
  • Lavrov: ABD'nin bu eylemi, Irak'ın işgalini hatırlatıyor07 Nisan 2017 Cuma 12:41
  • St. Petersburg'daki terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı07 Nisan 2017 Cuma 10:43
  • Fransa, Suriye'ye teçhizat ve ilaç gönderecek07 Nisan 2017 Cuma 10:43
  • ABD, Suriye'yi Trump'ın emriyle vurdu...07 Nisan 2017 Cuma 09:19
  • İsrail'e casusluk yapan üç kişi Gazze'de idam edildi06 Nisan 2017 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti