DEAŞ, Kerkük'te 12 sivili öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinde 12 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Güvenlik Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Havice-Riyaz yolu üzerinde 12 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Öldürülen sivillerin daha önce örgüt tarafından Havice'deki bir hapishanede tutulduğunu, bir araca bindirilerek olayın gerçekleştiği bölgeye götürüldükleri kaydedildi.

DEAŞ'ın sivilleri, Irak güvenlik güçlerine telefonla bilgi aktardıkları bahaneyle öldürdüğü belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün Havice ilçesini elinde tutuyor.