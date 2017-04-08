DEAŞ Musul'da 140 sivili öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'da kendi kontrolündeki bölgelerden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğünü bildirdi.

Güvenlik Ajansının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın, geçen pazartesi ve salı günleri Musul kent merkezinin batı yakasında kendi kontrolündeki bölgelerden Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Musul'un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda ve DEAŞ'ın öldürme tehdidinden dolayı evlerini terk edip güvenli bölgelere geçemiyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta kentin batı yakasının geri alınması için askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak'ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasını yaklaşık 100 gün süren operasyonlar sonucu tamamen geri almıştı.