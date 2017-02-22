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DEAŞ'ın Musul'da bir okulu hedef alan saldırısında 3 çocuk öldü

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DEAŞ'ın Musul'da bir okulu hedef alan saldırısında 3 çocuk öldü
Irak'ın Musul kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın bir ilkokulu hedef alarak düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TARAFINDAN KENTİN DOĞUSUNDA BİR İLKOKULA İNSANSIZ HAVA ARACIYLA YAPILAN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARDAN BİRİNİN 7, İKİSİNİN ONAR YAŞLARINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNİN MUSUL'UN BATISINDA EŞ-ŞİFA BÖLGESİNDEKİ HAVA SALDIRISINDA ARALARINDA ÖRGÜTÜN SÖZDE KOMUTANLARININ DA OLDUĞU 19 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

 Irak'ın Musul kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın bir ilkokulu hedef alarak düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Terörle Mücadele Biriminde görevli Binbaşı Muhammed Rıza el-Verdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kentin doğusunda Er-Rifak Mahallesi'nde yer alan Yafa İlkokuluna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

Ders saatleri içinde yapılan saldırıda biri 7 yaşında, ikisi onar yaşlarında 3 öğrencinin öldüğünü aktaran Verdi, olay yerine ulaşan emniyet güçlerinin diğer öğrencileri okuldan tahliye ettiğini belirtti.

19 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise uluslararası koalisyon güçlerine ait olduğunu değerlendirilen bir savaş uçağı, kentin batısında yer alan Eş-Şifa bölgesindeki benzin istasyonu yakınında bir binayı hedef aldı.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı El-Furkan Tugaylarının karargahı olduğu belirtilen binada operasyon sırasında örgütün lider kadrosunun toplantı yaptığı ifade edilerek, söz konusu saldırıda aralarında sözde komutanların da olduğu 19 militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda öldürülen militanların bir bölümünün yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyon kapsamında ordu birliklerinin 24 Ocak'ta kentin doğu yakasında denetimi sağladığı belirtilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kentin doğu yakasının kurtarılmasını kapsayan operasyonun birinci ve ikinci aşaması yaklaşık 100 gün sürmüştü.

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