Debreli Motors KKTF DAU Büyükler Turnuvası Tamamlandı…

Tenisin zirvesindeki raketler Debreli Motors KKTF DAU Büyükler turnuvasında kıyasıya mücadele verdiği genel klasman için büyük önem taşıyan, Kıbrıs tenisinin en iyi raketleri şampiyonluk için kortlarda seyir zevki mükemmel karşılaşmaların gerçekleştiği Final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile turnuva tamamlandı. Büyük Tek Kadınlar ve Büyük Tek Erkekler kategorilerinde oynanan final maçları sonuçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

TEK BÜYÜK KADINLAR FİNALİ

AZRA S. YALKIÇ – ŞENGÜL TİLKİ 1/6 - 1/6

TEK BÜYÜK KADINLAR SIRALAMASI

1. ŞENGÜL TİLKİ

2. AZRA S. YALKIÇ

TEK BÜYÜK ERKEKLER FİNALİ

ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI – MUSTAFA MEHMET ZORBA 6/0 - 6/1

TEK BÜYÜK ERKEKLER SIRALAMASI

1. ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI

2. MUSTAFA MEHMET ZORBA