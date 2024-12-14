Dedektör Köpek Pamir, Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı

Ercan Havalimanı’na Almanya’dan gelen aktarmalı uçakta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı C.P. (27), narkotik dedektör köpeği Pamir’in dikkatinden kaçamadı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıya ait iki valizde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, tütün paketlerinin içine gizlenmiş tütünle karışık yaklaşık 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.
Olayın ardından C.P. tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma amacıyla üç gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor.
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