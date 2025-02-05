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Dedelerinin Kıbrıslı Türk olduğunu öğrenen çocuklar DNA tespiti için babalarının mezarının açılmasını talep etti

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Dedelerinin Kıbrıslı Türk olduğunu öğrenen ve 2006 yılında ölen babalarından DNA örneği alınması için Limasol Mahkemesi’ne başvuran çocukların, mezarın açılması talebinin ret edildiği belirtildi.
Dedelerinin Kıbrıslı Türk olduğunu öğrenen çocuklar DNA tespiti için babalarının mezarının açılmasını talep etti

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türkün Torunları Olduklarını Teşhis Etmek İstiyorlar” başlıklı haberinde, Limasol Mahkemesi’nin, çocukların, babalarının mezarının açılması talebini ret ettiğini yazdı.

Bahse konu çocukların, babalarının evlilik dışı doğması nedeniyle dedelerinin kim olduğunu bilmediğini, yaptıkları araştırmalar sonucu dedelerinin Kıbrıslı Türk olduğunu öğrendiklerini yazan gazete, çocukların bunu doğrulamak için de babalarından DNA örneği alınması amacıyla mahkemeye başvurduklarını belirtti.

Davanın, Limasol Mahkemesi’nde ret edilmesi arından Temyiz Mahkemesi’ne taşındığını belirten gazete, Temyiz Mahkemesi’nin de kararını ileriki günlerde açıklamasının beklendiğini yazdı.

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