Dedesi mecliste dinlenmeyen Torun Denktaş: Neyin boykotundasınız?

Rauf Denktaş'ın paylaşımı:
Neyin boykotundasınız? Kamu maliyesine giren paranın ? Ödenen yardımların ? yapılan pandemi hastanesinin ? Kimse ulaşamazken gönderilen sağlık ekipmanlarının ? Çeşit türlü Aşının ?
BiZi tanıyan tek devleti de siz mi tanımıyorsunuz ? İstiklal Marşını söylüyor , futbol takımlarıyla sevinip üzülecek kadar kendinizden hissettiğiniz bir milleti mi ?
Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’ na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez.
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