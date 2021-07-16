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Dedesi mecliste dinlenmeyen Torun Denktaş: Neyin boykotundasınız?

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"BiZi tanıyan tek devleti de siz mi tanımıyorsunuz ?"
Dedesi mecliste dinlenmeyen Torun Denktaş: Neyin boykotundasınız?

Rauf Denktaş'ın paylaşımı:

Neyin boykotundasınız? Kamu maliyesine giren paranın ? Ödenen yardımların ? yapılan pandemi hastanesinin ? Kimse ulaşamazken gönderilen sağlık ekipmanlarının ? Çeşit türlü Aşının ?

BiZi tanıyan tek devleti de siz mi tanımıyorsunuz ? İstiklal Marşını söylüyor , futbol takımlarıyla sevinip üzülecek kadar kendinizden hissettiğiniz bir milleti mi ?

Düşünceler ne isterse olsun Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’ na saygısızlıktır haksızlıktır. Kabul edilemez.

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