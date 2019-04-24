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Dedesi, ‘Yüzünde şeytanı gördüm’ dediği torununu sıcak fırına attı

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Rusya’nın Omsk kentinde yaşayan bir adam, iki yaşındaki torununu, yüzünde ‘şeytanı gördüğü için’ fırına atarak yakmaya kalkıştı.
Dedesi, ‘Yüzünde şeytanı gördüm’ dediği torununu sıcak fırına attı

Daily Mail’deki habere göre vücudunun yüzde 50’si yanan çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Omsk Sağlık Dairesi’nden bir yetkili, “Hastamız yoğun bakımda. Yapay komaya sokuldu. Makine sayesinde nefes alabiliyor. Yaşayacağını umut ediyoruz” dedi.

Polis, gözaltına alınan 53 yaşındaki adamın eşiyle içki içerken torununun yüzünde şeytanı gördüğünü, bu nedenle korktuğunu söylediğini belirterek, “Bebeği zorla kadının kucağından almış. Kadını dışarı atmış. Bebeği de öldürüp şeytandan kurtulmak amacıyla sıcak fırına atmış” dedi.

Adamın, günlerdir içki içtiği için aşırı derecede alkollü olduğu vurgulanan polis açıklamasında, anneanne ve komşulardan birinin zorla içeri girip çığlıklar atan bebeği fırından çıkarıp hastaneye götürdüğü belirtildi.

Ocak ayında da 11 aylık bir bebek, içkili dedesi tarafından ısınmış fırına konulmuş ve hayatını kaybetmişti.

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