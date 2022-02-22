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Dedesini Ararken, 57 Yıl Önce Doğum Sonrasında Karıştırılarak Yanlış Aileye Verildiğini Öğrendi

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Dedesini Ararken, 57 Yıl Önce Doğum Sonrasında Karıştırılarak Yanlış Aileye Verildiğini Öğrendi
Dedesini Ararken, 57 Yıl Önce Doğum Sonrasında Karıştırılarak Yanlış Aileye Verildiğini Öğrendi

Ennis ve Lopez 18 Mayıs 1964’te Oklahoma City’deki ‘Duncan Physicians Surgeons’ adlı hastanede dünyaya geldi ve yıllarca hastanenin kendilerini ‘yanlış anne-babaya’ teslim ettiğinden habersiz yaşadı.

2019 sonunda, babası iki yaşındayken kendisi ve annesini terk eden Tinna Ennis ve annesi Kathryn Jones, Ennis’in nerede olduğunu bilmedikleri dedesini bulmak için DNA testi yaptırdı. Aile geçmişini öğrenmek, yakınlarının izini sürmek isteyenlere DNA veri tabanıyla destek veren ‘ancestry.com’dan yararlanmak istedi.

Ancak yaptıkları aramada Ennis ve Lopez soyağaçlarında ‘dedenin’ izine rastlayamadı. Ancak ilginç bir şeyle karşılaştı. Ennis’in ‘Brister’ soyadlı bir aileden çok sayıda akrabası vardı. Üstelik bu aileye mensup ve Ennis’le aynı gün doğmuş bir kadın da vardı; Jill Lopez.

Jones, kızına, böyle bir aileyi tanımadığını söyledi. İkili, diğer kardeşlerine benzemeyen Ennis’in doğumda karıştırılabilmiş olacağını düşündü.

 

Ennis, sosyal medya üzerinden Jill Lopez’le iletişim kurdu. Durumu anlattı. Joyce ve John Brister tarafından büyütülen Lopez DNA testi yaptırmayı kabul etti. Ve, geçen yıl öğrendikleri gerçek iki tarafı da şaşırttı. Lopez, Ennis’i büyüten Jones’un kızıydı. Ennis de Joyce ve John Brister’ın.

İki aile de hastaneye tazminat davası açtı. İhmal olduğu, bebeklerin karıştırıldığını reddeden hastane, iki kadının dünyaya geldiği sağlık kuruluşunun günümüzde varolmadığını, 1975’te başka bir kurumun çatısı altına alındığını açıkladı.

New York Post’a konuşan Jones, Lopez’in fotoğrafını görür görmez biyolojik kızının o olduğunu anladığını belirterek, “Hepimiz için büyük sürpriz ve şok oldu. Yıllar sonra doğurduğum kızımı tanıdım. Tabii bu büyüttüğüm kızımın değerini, ona olan sevgimi asla azaltmaz” dedi.

Lopez de, “Bir annem vardı birden bire iki annem oldu. Şaşkınlığımı üzerimden atamadım hala” diyerek duygularını ifade etti. Ennis ise karmaşık duygular içinde olduğunu söyledi.

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