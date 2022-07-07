Deepfake ile paylaşılan pornografik görüntülere ceza talebi

Uzman hukukçular, bir kişinin bluzunun altından fotoğraf çekmenin veya sahte porno görüntüleri paylaşmanın yasa dışı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’deki bakanlıklara yasal değişiklikler konusunda tavsiyelerde bulunan Hukuk Komisyonu, bir dizi ceza gerektiren suçların teknolojiye ayak uyduramadığını söyledi.

Komisyon, izinsiz cinsel, çıplak veya mahrem fotoğrafları veya videoları kasten çekmek veya paylaşmak için yeni bir suç oluşturmayı ve altı ay hapis cezasını teklif etti.

Bir danışma belgesine göre, çıplak görüntüleri paylaşmakla tehdit etmek gibi daha ciddi suçlara da iki ila üç yıl arasında daha ağır cezalar verilmelidir.

DEEPFAKE TEHLİKESİ DE MEVCUT

Daily Mail’de yer alan habere göre, son yasa değişiklikleri, rıza olmadan birinin cinsel organını veya kalçasını fotoğraflamayı suç haline getirdi, ancak mevzuat, bir kadının tepesinden fotoğraf çeken “sapıkları” kapsamıyor.

İngiltere’deki Hukuk Komisyonu, yeni suçun, bir kadının göğüslerinin veya sutyeninin fotoğrafının çekilmesini de kapsaması gerektiğini söyledi. Ayrıca deepfake ile pornografik görüntüleri (birinin çıplak veya seks eyleminde bulunmuş gibi görünmesini sağlayan bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüler) paylaşmak da suç olmalı.

Konuyla ilgili olarak, hükümetten bir sözcü, “Komisyonun tavsiyelerini dikkatle değerlendireceğiz” dedi.