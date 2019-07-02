Deepfake, Pornografik İçeriklerden Dolayı ABD'nin Bir Eyaletinde Yasaklandı

Virginia, bugün yürürlüğe koyduğu bir yasa ile Deepfake kullanımını ve Deepfake ile yapılan sahte videoların yayınlanmasını yasakladı. Genel Kurul, Mart ayının başında tasarıyı kabul etti ve Vali Ralph Northam tarafından bugün imzalandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz hafta, DeepNude ismi verilen ve görüntüdeki kişilerin çıplak görüntülerini oluşturmak için sinir ağlarını kullanan bir program yayınlanmıştı ancak toplumdan çok sert tepkiler aldıktan sonra programın dağıtıcısı programın dağıtımını sonlandırmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Yvette Clarke, kişiyi cinsel olarak istismar etme ve kişiyi küçük düşürme suçlarından ötürü Deepfake kullanmanın hapis cezasına, para cezasına ya da her ikisine birden çarptırılmasına gerek olduğunu düşündüğünü söyledi.

Virginia, Deepfake kullanımının ve program ile sahte fotoğraf ve videoların yayınlanmasının cezalandırılmasını yasalarına ekleyen ilk bölgelerden biri. Birçok ülkenin de Virginia’nın yolunu izlemesinin gerekli olduğu düşünülüyor.