DEFA Yarı Devlet Bir Kuruluş Haline Geliyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’a doğal gazın getirilmesi, dağıtılması ve taşınması amacıyla “Devlet Doğal Gaz İşletmesi” (DEFA) adı altında yarı devlet bir kuruluşun oluşturulmasına karar verdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’a doğal gazın getirilmesi, dağıtılması, taşınması, tüm alt yapıların geliştirilmesi ve çalışması hedefiyle, DEFA’nın yarı devlet bir kuruluş haline getirilmesine yönelik yasa tasarısının geçtiğimiz gün meclise sunulduğunu yazdı.

Gazete DEFA’nın yarı devlet kuruluşu haline gelmesiyle, Rum Yönetimi’nin Güney Kıbrıs içerisinde doğal gazın taşınması ağının kurulmasını ileriye götüreceğini belirtti.

Habere göre, DEFA ayrıca yarı devlet olmasıyla, genişletilmiş yetkilere, görevlere, yıllık bütçeye ve personele de sahip olacak.