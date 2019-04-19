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Defineciler 35 metrelik mağarada mahsur kaldı: Biri öldü, altısı kurtarıldı

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Defineciler 35 metrelik mağarada mahsur kaldı: Biri öldü, altısı kurtarıldı
Defineciler 35 metrelik mağarada mahsur kaldı: Biri öldü, altısı kurtarıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mağarada mahsur kalan yedi defineciden biri öldü, dördü hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağaraya giren defineciler 35 metre derinlikte biriken gazdan etkilendi. Definecilerden biri dışarı çıkmayı başararak bir çobana haber verdi. Çoban durumu jandarmaya ihbar etti.

Bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekipler akşam saat 20.00 civarında mağara ağzına uzun süre yürüyerek ulaştı.

Kurtarma ekipleri ağzı son derece dar olan mağaraya tam solunum teçhizatı ile girdi. Defineciler sabah saatlerine kadar sağ çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Bir defineci de daha sonra hastanede öldü.

Mağarada bulunduğu ve ekipler gelmeden mağaradan çıkmayı başaran bazı kişilerin de çevrede gözaltına alındığı öğrenildi.

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