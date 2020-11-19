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Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi

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Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi
Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi

Şu sıralar 'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı" dedi.

TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu 'Sol Yanım' dizisiyle gündemde olan Defne Samyeli oldu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina dönemi hakkında, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1.5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.

"Anne olmak benim tercihim değildi"

48 yaşındaki Samyeli, "İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" dedi.

TRT'nin kendisi için apayrı güzellikte bir önem taşıdığını belirten Samyeli, TRT Radyo Sınavları'na girdiği dönemi anlattı.

"Konservatuara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü! 6-7 yaşındaydım. O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum."

Defne Samyeli’nin konuk olduğu program, 20 Kasım Cuma akşamı TRT'de yayınlanacak.

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