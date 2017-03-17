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Defne Samyeli, Türkan Şoray kuralları olmadığını açıkladı

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Defne Samyeli, Türkan Şoray kuralları olmadığını açıkladı
Kızıyla birlikte vaktinin büyük bir çoğunluğunu Amerika'da geçiren Defne Samyeli katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son olarak Kurtlar Vadisi adlı dizide izlediğimiz 44 yaşındaki Defne Samyeli, güzelliğiyle göz doldururken sağlık ve güzellik üzerine çıkaracağı bir kitabın da müjdesini verdi. İçeriğiyle ilgili açıklama yapamayacağını söyleyen Samyeli, muhabirlerin ‘Film ya da dizi projesi teklifi alıyor musunuz?’ sorularına ‘Çok sayıda teklif geliyor ancak çoğunlukla yurt dışında bulunduğum için seçici davranmak zorundayım’ şeklinde bir yanıt verdi.

 

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Bunun üzerine muhabirlerden, ‘Size gelen senaryo tekliflerini okurken bazı kurallarınız var mı? Mesela Türkan Şoray kuralları uyguluyor musunuz?’ sorusu geldi. Defne Samyeli’nin bu soruya verdiği yanıtsa, ‘Türkan Şoray kurallarım yok, benim için en önemli kriter yer alacağım işin kaliteli olması’ oldu.

 

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