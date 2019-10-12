  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

"Defnedildikten" 7 saat sonra evine döndü

» »
Endonezya’nın Doğu Cava bölgesindeki Gesikan köyünde bir adam, "toprağa verildikten" 7 saat sonra evine döndü.
"Defnedildikten" 7 saat sonra evine döndü

Asia One’ın aktardığına göre, her şey bir trafik kazasıyla başladı. Motosikletle kaza yapan bir adamın üzerinde kimliği yoktu ve cesedi tanınmayacak haldeydi. Polis, aracın plakasından sahibinin 40 yaşındaki Sunarto adında bir adam olduğunu tespit etti. Böylelikle ölenin Sunatro olduğuna karar verildi.

 

Ceset, Sunatro’nun ailesine teslim edildi ve defnedildi.

Ancak cenaze toprağa verildikten 7 saat sonra Sunatro, eve geldi.

Sunatro'nun bir süre önce Variim adındaki bir tanıdığından borç para aldığı, karşılığında da motosikletini rehin bıraktığı ortaya çıktı. Ölenin de Variim olduğu düşünülüyor.

Variim’in ailesi, cesedi mezardan çıkarmakta lüzum görmedi, sadece mezar taşındaki ismini değiştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore'den yeni füze denemesi02 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
  • Güney Kore: 'Görüntüleri gizlice kaydedilen kadın intihar etti'02 Ekim 2019 Çarşamba 12:28
  • 14 yaşındaki çocuk uyurken şarjda bıraktığı telefon yüzünden hayatını kaybetti01 Ekim 2019 Salı 10:51
  • Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz30 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
  • Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • Rusya'da protestolar devam ediyor: Binlerce insan Moskova sokaklarında29 Eylül 2019 Pazar 17:23
  • Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
  • Rusya'dan ücretsiz e-vize açıklaması24 Eylül 2019 Salı 13:06
  • Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Azerbaycanlı bir asker hayatını kaybetti24 Eylül 2019 Salı 10:17
  • Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer23 Eylül 2019 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti