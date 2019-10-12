"Defnedildikten" 7 saat sonra evine döndü

Asia One’ın aktardığına göre, her şey bir trafik kazasıyla başladı. Motosikletle kaza yapan bir adamın üzerinde kimliği yoktu ve cesedi tanınmayacak haldeydi. Polis, aracın plakasından sahibinin 40 yaşındaki Sunarto adında bir adam olduğunu tespit etti. Böylelikle ölenin Sunatro olduğuna karar verildi.

Ceset, Sunatro’nun ailesine teslim edildi ve defnedildi.

Ancak cenaze toprağa verildikten 7 saat sonra Sunatro, eve geldi.

Sunatro'nun bir süre önce Variim adındaki bir tanıdığından borç para aldığı, karşılığında da motosikletini rehin bıraktığı ortaya çıktı. Ölenin de Variim olduğu düşünülüyor.

Variim’in ailesi, cesedi mezardan çıkarmakta lüzum görmedi, sadece mezar taşındaki ismini değiştirdi.