Değeri 11 bin doları aşan Bitcoin'in 5 rakibi

Yılbaşından bu yana değerini 11'e katlayan dijital para birimi bitcoin Pazar günü 11 bin 800 dolara çıkarak tekrar son zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin'in yılın başından beri durdurulamayan bu yükselişi son zamanlarda herkesin dilinde.

ABD'de 2000'li yıllarda teknoloji hisse senetlerinde yaşanan balona benzetilen bitcoin, kimilerine göre yakın zamanda düşüşe geçecek bir para birimi. Kimilerine göre ise yıl bitmeden 40 bin doları bile bulabilir.

Bitcoin bu kadar gözde bir sanal para birimine dönüşürken yalnız değil.

Business Insider haber sitesi, Bitcoin'in piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde olan beş rakibini derledi:

Ethereum (ETH)

Bitcoin gibi blok zincir (blockchain) teknolojisi ile geliştirilen Ethereum, 2014 yılında dijital para biriminin daha da merkeziyetçilikten uzaklaştırılması için Vitalik Buterin tarafından yaratıldı.

Etherum açık bir merkezi olmayan yazılım platformu, para transferi ücretlerini ödemek ve bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanılıyor.

45,5 milyar dolar piyasa değeri olan Ethereum 442 dolar civarından işlem görüyor.

Ripple (XRP)

Daha önce bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında California'da kullanıma açılan Ripple, New York Times'ın alıntıladığı bazı uzmanlara göre bitcoinin en olası halefi.

Birçok banka tarafından daha şimdiden ödeme ve para gönderme sistemi olarak kullanılıyor.

Bitcoin'in aksine Ripple, herhangi bir para biriminin transfer edilebildiği ya da ticaretinin yapılabildiği bir sistem.

9,82 milyar dolar piyasa değeri olan Ripple, 0,25 dolardan işlem görüyor.

IOTA (MIOTA)

IOTA, kalabalık dijital para birimi sahasının yeni oyuncusu.

Blok zincir ağına dayanmayan IOTA, Tangle adını taşıyan alternatif bir dağıtımcı hesap sistemine dayanıyor.

Microsoft, Fujitsu ve diğer başka şirketlerle işbirliği yapan bu yeni dijital para birimi, 'nesnelerin interneti' alanında kendini ilk piyasa alanı olarak tanımlıyor.

6,75 milyar dolar piyasa değeri olan IOTA, 2,43 dolardan işlem görüyor.

Dash (DASH)

Dash bu isme kavuşmadan önce Ocak 2014'te XCoin (XCO), ardından Darkcoin, en son olarak da 'dijital para'dan (digital coin) esinlenerek Dash ismiyle piyasaya çıktı.

Dash, rakiplerinden gizliliğe önem vermesi ve para transferlerini anonimleştirmesiyle ayrılıyor.

6 milyar dolar piyasa değeri olan Dash, 777 dolardan işlem görüyor.

Litecoin (LTC)

Bir Google çalışanının eseri olan Litecoin, bitcoinin altın rengine nazaran gümüş olarak betimleniyor. Bunun sebebi daha daha ucuz ve daha erişilebilir bir seçenek olması.

2011 yılında bitcoinden daha hızlı işlem gerçekleştiren bir sistem ile kuruldu.

5,47 milyar dolar piyasa değeri olan Litecoin, 101 dolardan işlem görüyor.