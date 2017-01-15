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“Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”

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“Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”
“Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”

Sibel Siber Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Halkın her zaman yanında olarak,  tüm halkı kucaklayarak yarattığı güven, çalışkanlığı ve özveri ile gösterdiği liderlik; Kıbrıslı Türklerinin varlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında çok büyük rol oynamıştır. Varlık mücadelesinden başarıyla çıkan halkımızın daha güzel günlere ulaşacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Sibel, “Aramızdan ayrılışının  33. yılında aziz liderimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı

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